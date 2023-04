LA PANISTA LÍA LIMÓN LLEVA A UN EX TRABAJADOR AL SUICIDIO, POR QUE SEÑALÓ LA CORRUPCIÓN EN ÁLVARO OBREGÓN Y DECIDE ATACAR A TODA SU FAMILIA CON EL ABUSO DEL PODER AFECTANDO SU FUENTE DE TRABAJO FAMILIAR.

A través de redes sociales se difundieron los videos del suicidio qué autograbo Darío Villeda, un extrabajador de la alcaldía Álvaro Obregón, quien responsabilizó a la alcaldesa de esta demarcación, Lía Limón y Mariana Rodríguez Mier y Terán, directora general de Gobierno, de ser las culpables de la decisión que tomó.

No encontré salida del daño que me causaron a mí y mi familia por el simple hecho de denunciar toda la maldita corrupción”, señalo Darío.

De acuerdo con lo que graba Villeda previo a su muerte, comentó que trabajaba como funcionario de la Alcaldía Álvaro Obregón junto con un equipo que la alcaldesa conformó para dar atención a varias problemáticas.

Sin embargo, decide exponer la corrupción que había en la demarcación, se negó a firmar un documento que declaraba la finalización de los trabajos para la instalación de una malla ciclónica, que se había financiado con el presupuesto participativo.

Desde ese instante sufrió una terrible venganza por parte de Lía Limón, así mismo de Mariana Rodríguez Mier y Terán, directora general de Gobierno, lo qué no soporto y llevo este joven a tomar el camino más cruel para un ser humano.

Ahora su madre salio a pedir que esto no quede impune, ya que esta alcaldesa a quien su hijo en su momento apoyo y creía que seria una buena opción para un cambio en esta localidad, trabajando con ella, se dio cuenta de la corrupción al señalar las irregularidades, deciden sacarlo del ayuntamiento, no paro ahí,

se fue en contra de toda su familia, quitarles sus puestos lo que no soporto Dario y termino con su vida.

Recordemos que Lía Limón en el pasado ha tenido acusaciones con la guardería ABC y los 43 de Ayotzinapa qué intento sobornar a los padres para ya dejar por la paz su desaparición.

Ahora este suceso qué piden sus familiares no quede en palabras y el gobierno de la ciudad de México lo investigue Hasta sus últimas consecuencias.

