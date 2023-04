SE LA REVIRA LOPEZ OBRADOR A MARU CAMPOS POR MANDAR A SU GENTE APROVECHANDOSE DE UNA DESGRACIA.

WWW.ELCAMBIODEMEXICO.COM

Amlo promete justicia, a migrantes qué comenzaron a gritar como lo hacian mientras esperaron en las afueras a estos se les une un grupo de personas que supuestamente rechazan la militarización.

Al salir una mujer se acercó hasta el Mandatario federal y le pidió que no hiciera lo que hace Estados Unidos.

Le contesta el presidente claro que no,

no somos iguales, mi amor, no nos confundas, le responde López Obrador.

Mientras la camioneta trataba de avanzar entre la gente, le dijo a otra persona que se encontraba frente al vehículo y que no dejaba avanzar que no provocará, a la mujer que previamente le había pedido que no actuara como el país vecino.

Usted no era provocador cuando defendía la justicia quiso buscar molestar al presidente, esta supuesta activista en medio de toda la gente.

Le contesto te equivocas yo no lo hacía así, lo hago de otra manera más pacífica.

Qué se me hace que te mandó Maru Campos, mi amor. Claro Te mandó Maru, le insistio Lopez Obrador.

Seguramente así fue por la cara que puso esta señora, la envío la gobernadora de Chihuahua.

Www.elcambiodemexico.com