Sandra Cuevas y el Choko una historia de amor que terminó en el olvido.

Vinculan a proceso a “Choko”, presunto líder criminal relacionado con Sandra Cuevas

El presunto líder criminal conocido como “Choko” fue vinculado a proceso este sábado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, según informaron autoridades judiciales.

La noticia surge luego de que Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, reconociera públicamente haber sostenido una relación con él, misma que calificó como “efímera”. Sin embargo, versiones extraoficiales señalan que el vínculo se prolongó por varios años.

El caso ha generado polémica debido a la cercanía de la exfuncionaria con personajes vinculados a la delincuencia organizada.

