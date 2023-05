Marcelo Ebrard invita a Paty Lobeira de Yunes a su evento de presentación de su libro.

Fue invitada a la presentación del libro de Marcelo Ebrard la Alcaldesa de Veracruz donde comento que continuará fortaleciendo una relación institucional entre el Ayuntamiento de Veracruz y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en beneficio de la ciudad y de las y los veracruz años. La realidad que no fue un evento gubernamental, y invitarla podría hacer la diferencia en su futuro político al menos en Morena. Recordemos que fue Miguel Angel Yunes Linares quien le cerro las puertas del estado con amenazas de ir a enfrentarlo con ofensas eres un loco pobre loco, estas quedando loco, y se burlaba de su familia etc.. En diversos municipios qué gobernaba acción nacional le negaron la entrada a sus eventos y debía cambiar de lugar. Aquí cada quien toma sus propias decisiones Chelo y su Esposa, tomaron la suya. Www.elcambiodemexico.com

