Miente Salinas Pliego: presidenta.

Sin trato especial para Grupo Salinas: el SAT espera fallo de la Corte

El Cambio De México.

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, aseguró que Grupo Salinas puede pagar sus impuestos cuando quiera, sin necesidad de ningún acuerdo o reunión con el Gobierno Federal. Si quieren cumplir con sus obligaciones fiscales, pueden hacerlo hoy mismo, afirmó.

Galeano precisó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará en espera de las resoluciones definitivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los litigios que mantiene el consorcio encabezado por Ricardo Salinas Pliego.

El pronunciamiento cierra la puerta a las versiones que sugerían un arreglo o negociación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y reafirma que no hay trato preferencial ni intervención política en los procesos legales.

Con ello, Hacienda mantiene su postura: la ley se aplica por igual a todos, incluso a los grandes grupos empresariales que durante años gozaron de privilegios fiscales y litigaron para evitar el pago de miles de millones de pesos al erario.

