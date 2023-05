Opositores a AMLO deberían voltear a ver Nicaragua para darse cuenta que es una Dictadura.

Daniel Ortega expropia la Cruz Roja nicaragüense. Que ayudaba a sus habitantes desde 1931 resulta, que la acusan por haber atendido heridos en las protestas contra el gobierno en 2018, escucharon bien la expropian por haber atendido a los opositores a Daniel Ortega y un país donde gran parte de los políticos opositores están en la cárcel o expulsados del país y periodistas contra el gobierno nicaragüense están escondidos, pidieron asilo en otros países o alejados del periodismo, es acaso Andrés Manuel López Obrador un Dictador, todos escriben con ofensas, mentiras, contra su familia y gritan ofensas, groserías dentro de recintos legislativos, les recuerdo que si estuvieran en Nicaragua o cualquier país que tenga una dictadura estarían siendo perseguidos, encarcelados, o peor aun. En época de Felipe Calderón y García Luna así sucedía, hablabas contra su familia, hermana o cercanos buscaban amenazarte y fincarte delitos por el simple hecho de hablar del prepotente ex presidente, lo digo por qué fui uno que tuvo que retirarse años del periodismo por amenazas directas de autoridades federales por hacer una columna contra la princesa Cocoa Calderón y la reyna Margarita Zavala. Así era antes y por eso ofenden al presidente por que les otorga toda la libertad qué un país debe tener, aun cuando deciden excederse con mentiras y ofensas, el presidente López Obrador no los persigue, ni ataca, solo investigan a quienes son unos rateros como los del Cartel inmobiliario y deciden defenderlos con todas las pruebas en su contra. Vivimos en un país muy diferente y con libertad de expresión, por ello pueden caminar sin preocupacion por la calle los opositores del gobierno. Vayan a Nicaragua y hagan lo mismo hablen del presidente de ese país y caminen por las calles. Saben que AMLO es respetuoso de las leyes y libertades de nuestro país. Que opinan..

