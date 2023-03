Los opositores nos ven como enemigos y no como adversarios, nosotros debemos verlos como adversarios, se refieren a quema de la ministra Piña, quien se pone del lado de la presidenta de la corte mexicana Beatriz Gutiérrez Müller , la esposa de López Obrador, escribió un mensaje de apoyo el pasado domingo. Comentó: apoyo a todas las mujeres de la política que ella ha sido víctima de ataques misóginos y contra su familia, como no habría de estar de su lado. El presidente, igualmente reprueba y condeno este hecho. El considera que la difusión de las imágenes es un nuevo intento para desprestigiar el trabajo que vienen realizando. Www.elcambiodemexico.com Www.antarmnacif.com

