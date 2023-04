Este ex delegado de la Benito Juárez y quien se mantuvo en fuga, intento pasar a Estados Unidos y fue aprendido por autoridades americanas y regresado a este país quien esta acusado por la Fiscalía de la ciudad de México como parte de la red inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, El martes pasado sacaron grabaciones de donde implican este ex político.

