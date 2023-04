La ministra de la Corte Norma Piña busco hacer tratos por la guardia nacional, busco arreglo con el gobierno #AMLO dijo nada por lo oscurito.

Comento en la #mañanera desde veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se arrepintieron ayer, estaban muy prepotentes, la gente está en contra de ellos, no hay nada que acatar esto entra en vigor hasta enero del año próximo, se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato empezaron mandándonos a decir, porqué no se negociaba que entrara en vigor después, ¡no! les dije al secretario de Gobernación y la secretaría de Seguridad, no, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, no les contesten el teléfono y le dijo la ministra Norma Piña a la secretaria de seguridad ciudadana por que molestarse si tu eres la que vas a manejar la guardia nacional y quisieron hacerlo a través del secretario de gobernacion pero como es su forma de actuar del presidente, los mando a volar rápidamente.

Así las cosas, que opinan.

