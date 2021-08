¿Por qué se retiró Cameron Diaz de la actuación?

Entre 1995 y 2005, pocas actrices de Hollywood gozaban de la fama internacional que presumía Cameron Diaz. Sin embargo, en los últimos años el nombre de Diaz se ha esfumado de las carteleras, lo que ha derivado en que muchos se pregunten ¿qué fue de la actriz que dio vida a la protagonista de Loco por Mary?

Desde La máscara hasta Los ángeles de Charlie, y claro, la voz de la princesa Fiona en la saga de Shrek, Cameron Diaz estuvo por muchos años a la cabeza de las grandes producciones hollywoodenses, a tal grado de convertirse en una de las actrices mejor pagadas, cobrando más de 15 millones de dólares por película.

Ya en la década pasada, la estrella de Diaz se había diluido considerablemente. La industria del cine se caracteriza por la crueldad en que rechaza a una actriz en la medida en que envejece, pero Diaz pudo defenderse por mucho tiempo hasta que cumplió los 40 años y ¡Puf! Desapareció de la luz pública.

¿Qué fue lo que pasó?

No fue Hollywood la que expulsó a Diaz sino fue la actriz la que dictó su propia salida del cine. Ya para entonces, la intérprete había cambiado los escenarios por la pluma, publicando dos libros de salud y autoayuda (The Body Book, de 2013, y The Longevity Book, tres años después). En años más recientes ha descubierto su nueva pasión como inversionista de una empresa vinícola de nombre Avaline.

Pero fue su interés en tener una familia la que ratificó su retiro del cine. Para Diaz, quien cumple 49 años el 30 de agosto, “había muchas experiencias que no había vivido y aspectos que no manejaba,”. En una entrevista con Kevin Hart, la hoy empresaria dijo: “Ahora me siento completa”.

Sus nuevas necesidades dieron inicio a través de una fuente que tomó por sorpresa a los medios del espectáculo, cuando Diaz empezó una relación en 2014 con Benji Madden, guitarrista de la banda emo Good Charlotte. Al año siguiente, la peculiar pareja contrajo matrimonio, pero no fue sino hasta diciembre de 2019 que pudieron tener un hija, vía gestación subrogada.

“Encontré a mi marido, comenzamos a formar una familia. Todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes. No solo no tener tiempo, sino el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”.

La niña tiene el nombre de Raddix y Diaz hace un esfuerzo por resguardar su privacidad. “La gente sabe quién soy yo, pero yo quiero que ella tenga autonomía”, dijo la actriz.

Para Cameron Diaz su principal enfoque por ahora es la maternidad, aunque no descarta la posibilidad de volver a pararse frente a una cámara cinematográfica: “Nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. ¿Volveré a hacer una película? No quiero hacerlo, pero ¿lo haré? No lo sé”.

