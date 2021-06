¿Qué es childfree, el movimiento que explica el ‘rechazo’ a convivir con niños?

Otras denominaciones o grupos afines al movimiento al childfree se encuentran los reconocidos como NoMo (NoMother), que son las mujeres que deciden por convicción no procrear; y los DINKS (Doble Income No Kids – Doble ingreso y sin hijos), conocidos la clase de pareja caracterizada por el deseo de crecer profesionalmente, viajar y disfrutar de los ingresos sin necesidad de mantener a otras personas.

