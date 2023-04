Se trata de justicia, no de persecución contra Jorge Romero y panistas inmiscuidos en el cartel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.

Www.antarmnacif.com 21/04 /2023

#Comparte #viral

Marko Cortés con Jorge Romero estan muy nerviosos con la detención de su amigo Christian N.

Ligado al cartel inmobiliario.

No culpen al gobierno, mejor pregunten por que ellos qué decidieron hacer toda esta corrupción en la delegación Benito Juárez provocado por los gobiernos panistas, se habla que el monto equivale a más 7 mil millones de pesos, entre excedentes de departamentos o obras irregulares, gran parte de los vecinos de la alcaldía están exigiendo que se haga justicia ante prácticas corruptas y donde muchos empresarios se aprovecharon a otros los estafaron.

Ahora Marko Cortes y su legión de corruptos están diciendo que es persecución, es justicia no persecución, de comprobar esta corrupción y señalen a este ex diputado local Christian N, todos los políticos seguramente se deslindaran como sucedió con #GarciaLuna primero los defienden y después es persecución, por eso no pueden juzgar a nadie en México, todo es culpa de López Obrador, quien les dijo que robaran tanto a la gente y los arriesgara con departamentos que pudieron provocar muchas desgracias en las personas.

Que opinan.

Www.elcambiodemexico.com