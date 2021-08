“Somos un trío y nos amamos”: Relación poliamorosa se hace viral

“Tenemos una relación de poliamor y de tres. No mantenemos una relación abierta, no somos swingers. Somos un trío y nos amamos”, aseguraron para el medio citado.

Por su parte, Maira, de 23, señaló que los tres comenzaron a sentir cosas que no entendían del todo. “Los tres nos juntábamos sin problemas, pero si yo me juntaba sola con Eli, extrañábamos al otro. Algo estaba pasando”, mencionó, lo cual con el paso del tiempo dio pie a una relación.