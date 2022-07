Arsenal presta al mexicano Marcelo Flores al Real Oviedo; jugará en Segunda División de España

El mexicano, habitual en las selecciones Sub 19 y Sub 20, debutó con la absoluta a finales del 2021 y recala ahora en el Oviedo después de que el técnico ‘gunner’, el español Mikel Arteta, no le incluyese en la lista del Arsenal para hacer la pretemporada con el primer equipo.

