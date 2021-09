Británica Emma Raducanu, de 18 años, conquista el Abierto de EEUU

Mostrando cierta precipitación, la audaz Fernández no mostraba todavía el instinto resolutivo con el que despidió a dos ex número uno mundiales (Osaka y Angelique Kerber) pero encontró un resquicio para devolverle en seguida el quiebre a Raducanu.

Su triunfo culmina un épico US Open en el que Raducanu ganó 20 sets y no perdió ninguno en sus 10 partidos (tres de la fase previa) hasta convertirse en la ganadora de un Grand Slam más joven desde Sharapova en el Wimbledon de 2004.