Chicharito aclara polémica con la bandera de México y el comportamiento con un fan

Javier ‘Chicharito’ Hernández habló sobre el video viral en el que se le ve tirando la bandera de México y rechazando a un fan durante un partido de fútbol.

N+ te recomienda: Viaje de Selección Femenil de futbol americano costará 5.5 millones de pesos

De acuerdo con una transmisión realizada por redes sociales, el futbolista aclaró que estos incidentes fueron una acción desafortunada y sacada de contexto.

“Yo no sabía que la bandera la tenía agarrada únicamente yo. Normalmente no me fijo en si la están agarrando las demás personas o no… Yo solo la estiro y la firmo, cuando decido no firmar la bandera y la paso de lado, pienso que la otra persona la estaba sosteniendo, pero no”, mencionó.