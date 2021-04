Donovan Carrillo representará a México en patinaje artístico en Beijing 2022

“Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de todos estos años de esfuerzo, dedicación y compromiso, se logró la clasificación [a Beijing 2022]. Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en esté sueño,” escribió en su cuenta de Instagram.

You may also like