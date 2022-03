Mick Schummacher no correrá en el Gran Premio de Arabia Saudita tras accidente

“Schumacher fue llevado al centro médico tras un accidente importante en la curva 12 durante la segunda parte de las clasificaciones (Q2). Después de que un primer examen no revelara lesiones, Schumacher fue trasladado al hospital militar King Fahad en Yedá para controles de precaución. El equipo tomó en consecuencia la decisión de no participar en el Gran Premio de Arabia Saudita más que con Kevin Magnussen (el otro piloto titular de Haas)”, indica el equipo en su comunicado.

