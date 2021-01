Santos detecta 30 casos positivos de COVID-19; reprogramará partidos en femenil y Fuerzas Básicas

El Santos vs Puebla de la Liga MX Femenil se disputará el lunes 22 de febrero de 2021 a las 19:00 h en el Estadio TSM Corona, mientras que los duelos ante Cruz Azul de Sub 17 y Sub 20 todavía están sin fecha confirmado

Santos Laguna detectó 30 casos positivos de COVID-19 en las categorías Femenil , Sub 17 y Sub 20 , por lo que se tendrá que reprogramar partidos en la jornada 1.