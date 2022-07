Selección Mexicana despide a Gerardo Torrado, Ignacio de Hierro y Luis Pérez antes de Qatar 2022

“El hecho de no calificar a dos mundiales y dos selecciones a Juegos Olímpicos fue lo que detonó la decisión, pero había indicios de que no estaban al nivel que buscábamos y eso nos llevó, junto con los resultados, a tomar estas decisiones”, explicó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa.

