Video: Ciclista Jessica Salazar habla sobre su ausencia en Tokyo 2020

Jessica Salazar, subcampeona mundial mexicana, vivió un complicado episodio deportivo rumbo a Tokyo 2020.

Tras la complicada polémica con la Federación Mexicana de Ciclismo, en redes sociales se difundió un video en el que la joven detalló que no participará en estos Juegos Olímpicos, ya que se encuentra destrozada física y mentalmente.

En el material, de más de dos minutos de duración, la ciclista dijo saber “que todos están esperando su postura sobre la plaza en velocidad que la Femici” le estaba otorgando “en busca de intentar enmendar los daños ocasionados“, pero pese a agradecer el gesto, dijo que “desafortunadamente este llegó a dos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos“.

“Todo el esfuerzo viene desde Río 2016 a la fecha… No ha sido nada sencillo porque he sacrificado todo por lo que amo… No es una decisión tomada a la ligera sino la más importante de mi vida, por lo que espero desde el fondo de mi corazón puedan comprenderla”, mencionó antes de confirmar que no se presentaría en Tokyo 2020.

“Anímicamente me encuentro destrozada, perdí de la noche a la mañana la ilusión que me levantaba día a día para dar lo mejor de mí, de todo corazón, por más que me duela, hoy decido no aceptar el llamado por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo“, señaló Jessica debido a que, según su declaración, la Femici la destrozó física y mentalmente.

“Daría lo que fuera porque las circunstancias fueran diferentes y pudiera estar allí viviendo mi sueño, pero hoy mi mente deberá primero encontrarse, enfocarse en mi salud, en mi bienestar personal muy por encima de lo deportivo”, detalló.

Sobre su equipo, la gente que la ha apoyado y México, como país al que representaría, Salazar dijo estos “no se merecían a una Jessy por debajo de su cien por ciento”.

“Quiero informarles que mi proceso continuará, ya que me siento convencida y con la responsabilidad de trabajar porque en un futuro corto ningún otro deportista mexicano pase por lo que yo estoy pasando y se vuelva a repetir una historia tan común en el deporte nacional”, mencionó sobre los errores de la Femici.

En redes, el apoyo de miles de personas para la ciclista no tardó en mostrarse. Pese a que algunos criticaron su postura y aseguraron que “pudo más su orgullo que su sueño”, la gran mayoría señaló “la corrupción e irresponsabilidad” que se vivió dentro de la Femici, así como hicieron referencia a casos de otros atletas que han pasado por situaciones similares.

