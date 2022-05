Tras su victoria en Roland Garros, mexicana Fernanda Contreras confesó que no había pensado jugar profesionalmente

“El chiste de la familia es que soy la mitad de mis papas, ella es ingeniera industrial, él jugaba a tenis y es entrenador”, comenta Contreras, quien aclara que su padre nunca la forzó a entrar en el tenis de competición. “Siempre me ha dicho: ‘diviértete, pásatelo genial, no importa si ganas o pierdes”.

“Después del 2019 jugué poquito, porque vino el covid, pero desde mayo de 2021 casi no he parado, menos unos tres meses por una lesión en la muñeca. He tratado de llegar al nivel que tengo ahora”, dice orgullosa.

Después de superar en la primera fase de Roland Garros a la húngara Panna Udvard y, 90 del mundo, y pasar tres fases clasificatorias, Contreras no sale de su asombro. “Podría estar trabajando en una oficina, de 9 a 16 horas, pero no, estoy aquí, haciendo deporte”, señala a un pequeño grupo de periodistas.